Ricorso per gara sr68 a Volterra, l'ex assessore chiede spiegazioni

"La viabilità è la grande urgenza di Volterra. Ho appreso con grande preoccupazione dell'esistenza di un ricorso a seguito della gara per l'ammodernamento della SR 68 nel tratto di loc. San Francesco. Chiedo ufficialmente all'amministrazione comunale quali misure intenda intraprendere per fronteggiare questo fatto; se è già stato scelto un legale e se esiste una cronologia dei lavori definita.

Debbo purtroppo registrare che siamo già in ritardo con la tempistica concordata nei mesi passati. Siamo purtroppo lontani dall'avvio del cantiere, (tempistica stravolta) e allo stato dei fatti temo che non lo vedremo fino all'autunno. Ricordo che il traffico sarebbe comunque garantito e che i primi lavori, svolti anche in stagione turistica, dovevano esser avviati fuori dalla sede stradale attuale.

Sono molto preoccupato perchè i ricorsi, i cavilli e la burocrazia in generale sono come un cancro per l'Italia, e serve seguire una vicenda così delicata quotidianamente, con decisione e dedizione. Non possiamo permetterci di correre alcun rischio, o peggio di perdere un'opportunità così grande per la nostra Volterra e per il territorio.

Il finanziamento della Regione Toscana è già nelle casse comunali. Cerchiamo di fare bene la nostra parte!"

Paolo Moschi, ex assessore del Comune di Volterra

