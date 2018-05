Ritirata patente per ebbrezza a un 45enne

Ventitre veicoli controllati, un verbale per guida senza casco, un sequestro di un mezzo, una patente ritirata ed una denuncia per guida in stato di ebbrezza: questo l’esito degli accertamenti di ieri notte, dalle 21 alle 3, effettuati dell’Autoreparto sul posto di controllo organizzato in Viale Paoli finalizzato alla sicurezza stradale. Gli accertamenti si sono rivolti anche alla guida in stato di ebbrezza e le pattuglie hanno operato mediante ‘pretest’ per la rilevazione del tasso alcolemico. Gli agenti hanno controllato più di venti veicoli e un conducente 45enne originario dello Sri Lanka e residente a Firenze è stato colto alla guida in stato di ebbrezza. Dagli accertamenti è risultato positivo all’alcoltest con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e la sua patente ritirata in vista della sospensione, con in più la decurtazione di 10 punti. Inoltre subirà un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza. Un altro conducente di veicolo a due ruote è stato sanzionato perché non indossava il casco: per lui un verbale di 81 euro e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

RIFREDI

Due giorni di controlli incrociati per gli agenti di Rifredi su soste e transiti nel Quartiere 5, grazie anche alla collaborazione e alle segnalazioni dei residenti. Ieri pomeriggio sono state controllate le soste in via dello Steccuto. Un ciclomotore di proprietà di un cittadino originario della Colombia è stato sanzionato poiché privo di revisione per più di una volta: l’ultima revisione risultava infatti effettuata a settembre 2006 (verbale di 338 euro) e mancava pure la copertura assicurativa da ben dieci anni (sanzione di 849 euro). Il veicolo è stato sequestrato e portato in depositeria. Un altro veicolo a due ruote di proprietà di un italiano è stato sanzionato in via Reginaldo Giuliani in quanto risultava privo di copertura assicurativa da tre anni (verbale da 849 euro) e privo di revisione (169 euro). Anche questo mezzo è stato sequestrato e portato alla depositeria. Il giorno prima in Via di Novoli un marocchino di 30 anni senza fissa dimora è stato colto mentre guidava la macchina di un altro marocchino residente a Firenze ma non aveva la patente: per lui una multa di ben 5000 euro e una sanzione di 849 euro perché l’auto era anche priva di assicurazione. La macchina è stata sequestrata e introdotta in depositeria perché l’uomo non era nelle condizioni di poter custodire il veicolo a causa di precedenti penali. Ma da ulteriori accertamenti sono emersi anche altri particolari: il proprietario dell’auto risultava come intestatario fittizio di altri 24 veicoli, per cui a quest'ultimo stata è notificata una violazione di 777 euro (ganasce fiscali). E’ stata poi la volta di un 41enne fiorentino alla guida di un suv, sanzionato in via Pratese perché telefonava col cellulare senza vivavoce o auricolare: per lui 161 euro di verbale e 5 punti decurtati dalla patente. Sempre in via Pratese, un uomo di 49 anni è stato sanzionato perché guidava una macchina con patente scaduta da settembre 2017: il documento è stato ritirato e l’uomo è stato multato con un verbale di 155 euro. Inoltre, dato che anche lui usava il cellulare senza vivavoce o auricolare, si è visto staccare un verbale di 161 euro e subirà la decurtazione di 5 punti sulla patente. Stessa sorte e stessa via per una donna fiorentina alla guida di un'utilitaria, sanzionata sempre per uso del cellulare alla guida. In via del Ponte di Mezzo, infine, il conducente di una macchina è stato sanzionato perché procedeva fuori della carreggiata sulla banchina riservata ai pedoni: per lui un verbale da 41 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

