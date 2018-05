Scoperto un magazzino-dormitorio, denunciato un imprenditore

Scoperto un magazzino-dormitorio durante dei controlli a una filatura di Paperino. La polizia municipale ha denunciato un cinese per esercizio abusivo dell'attività di affittacamere. Gli agenti hanno riscontrato varie irregolarità nella ditta, ed hanno trovato anche, nella vicina abitazione dell’uomo, un magazzino ed una soffitta che era stati trasformati in dormitorio per i dipendenti.

Tutti i posti letto sono risultati inadeguati a ospitare persone per motivi di igiene e sicurezza. Stessa grave situazione igienica anche nella case utilizzata come mensa dai lavoratori. Al momento del controllo nella ditta era presente il titolare con 13 persone: solo quattro adulti e diversi bambini sono risultati regolarmente residenti.

Il titolare è risultato essere domiciliato in un'abitazione del centro, ma il controllo incrociato presso l'indirizzo indicato nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ha messo in evidenza che l'appartamento e la soffitta dell'alloggio in centro erano affittati a terzi, estranei al nucleo familiare dell'affittuaria. E’scattata la contestazione dell'esercizio abusivo dell'attività di affittacamere e il relativo sequestro dei locali. Nell'affittacamere abusivo è stata trovata anche una ragazza cinese senza regolare permesso. La giovane è stata identificata e trasferita presso un Centro di Permanenza e Rimpatrio vicino a Roma

