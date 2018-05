Serie C, ecco le gare del secondo turno Play Off

PLAY-OFF CAMPIONATO SERIE C 2017-2018

Si riportano, in base ai relativi accoppiamenti, le gare del Secondo Turno Play Off del Girone in programma Martedì 15 maggio con gli orari* d’inizio sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società.

SECONDO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE

- MARTEDI’ 15 MAGGIO 2018 -

- GARA UNICA -

- GIRONE “A”-

MONZA - PIACENZA Ore 19.00 VITERBESE CASTRENSE - CARRARESE Ore 20.30

- GIRONE “B”-

REGGIANA – BASSANO VIRTUS Ore 20.30 ALBINOLEFFE – FERALPISALO’ Ore 20.30

- GIRONE “C”-

JUVE STABIA – VIRTUS FRANCAVILLA Ore 20.30 COSENZA - CASERTANA Ore 20.30

(*)Le gare potranno essere soggette a variazione di orario su disposizione della Lega Pro per esigenze televisive.

