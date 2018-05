Con la presentazione della lista, si deve allegare anche un bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale. Noi della lista civica con Danti per Pisa abbiamo un bilancio preventivo di 1.700 euro.

Non abbiamo i soldi per megamanifesti 6x3 e per la pubblicità sui giornali; non ci possiamo permettere di inviare una lettera a ogni famiglia pisana e nemmeno di noleggiare pulmini elettorali; non offriamo cene e non abbiamo affittato una sede elettorale in centro storico.

Faremo una campagna elettorale senza spese faraoniche, ma parlando faccia a faccia con le persone. Come è giusto che sia. L'autofinanziamento da parte delle candidate e dei candidati, delle sostenitrici e dei sostenitori è l'unica entrata economica per la nostra campagna elettorale.

Fonte: con Danti per Pisa

Tutte le notizie di Pisa