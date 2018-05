Inaugurazione stamani della nuova scuola primaria "Campoleone" di Castelluccio, nel comune di Capolona in provincia di Arezzo, alla presenza dell'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco: una scuola all'insegna dell'ecosostenibilità, costruito per riutilizzare le acque meteoriche, risparmiare energia ed usando materiali biocompatibili, non senza dimenticare le connessione wi-fi.

Una scelta non solo progettuale, è stato sottolineato in occasione del taglio del nastro, ma anche pedagogica, che si lega ad una didattica che fa sempre più uso di spazi aperti e dinamici.

L'edificio si presta anche all'utilizzo civico di alcuni locali. L'opera è costata 660 mila euro, di cui poco meno di 400 mila (il 60 per cento) è stato finanziato dalla Regione.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Capolona