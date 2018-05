36° Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato giunge alle finali e saranno due match di altissimo livello tecnico. Alle 14 si sfideranno sul centrale del Tc Prato l'italiana Federica Sacco e la bulgara Daniella Dimitrova. Mentre a seguire sarà Giuseppe La Vela a cercare di conquistare il trofeo contro lo svizzero Henry Von der Schulenburg.

Federica Sacco

"Conclusione migliore non poteva esserci - spiega il presidente del Tc Prato Riccardo Marini - è stata una settimana davvero bella con tanti giovani che si sono sfidati sui nostri campi e soprattutto sono stati molto corretti". Nel doppio le vittorie sono andate alla coppia Park-Andeloro su Arnaboldi-Perin 57 76 10-4 mentre al femminile il duo azzurro Sacco- Mariani ha superato Dimitrova - Bennett 26 76 10-6. Nel match più atteso la giocatrice campana ha dimostrato di essere in forma e così dopo la vittoria a Salsomaggiore raggiunge la finale anche a Prato grazie a un gioco preciso e con buona velocità sui colpidi rimbalzo. Lisa Pigato si è difesa ma è giunta all'appuntamento un pò stanca e ha un anno in meno dell'avversaria che l'ha sconfitta 62 63. Dall'altra parte la bulgara Dimitrova in un match bellissimo e molto combattuto supera Martina Biagianti per 36 63 64 e va in finale. Nel maschile il siciliano Giuseppe La Vela ha la meglio 63 64 su Francesco Passaro e potrà sfidare lo svizzero Von der Schulenburg che ha superato 62 64 il francese Voisin.

Vincitori doppio Park e Andalor

"Sto giocando bene e con Francesco è stato un bel match - dice La Vela - ora spero che ci sia tanta gente per la finale perchè sarebbe bello giocare davanti ad un bel pubblico". Ai vincitori verranno assegnati il Trofeo Marini Industrie, il Trofeo Logli Massimo spa, il Trofeo Concessionaria Checcacci spa e la Coppa Loris Ciardi. Le finali sono previste domenica 13 maggio alle 14 con quella femminile e a seguire quella maschile

Fonte: Ufficio stampa

