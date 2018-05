Violenza sessuale alle studentesse, destituiti i due carabinieri

Dopo le accuse di violenza sessuale nei confronti di due studentesse americane, i due carabinieri coinvolti nello scandalo sono stati destituiti dall'Arma. Lo riporta il Corriere della Sera: Marco Camuffo e Pietro Costa erano stati coinvolti nell'indagine disciplinare dopo i fatti contestati tra il 5 e il 6 settembre. I militari vennero chiamati per una rissa in discoteca, al termine dell'operazione avrebbero riaccompagnato a casa due giovani studentesse americana, riaccompagnandole a casa con le gazzelle. In quel momento le donne affermano di aver subito violenza sessuale. Si attende ancora il rinvio a giudizio.

Tutte le notizie di Firenze