Astori, Fiorentina e Cagliari lo ricordano nel match: ritirata la maglia numero 13

Fiorentina-Cagliari, un match legato dal ricordo per il capitano viola Davide Astori, a poco più di due mesi dalla tragica e improvvisa scomparsa. Al 'Franchi' di Firenze sono state numerose le iniziative tenute per ricordarlo. I bambini della scuola calcio del paese natale di Astori, San Pellegrino, sono scesi in campo prima del match. Le due squadre sono scese in campo assieme ai bambini con maglie marchiate dal numero 13 e il nome di Davide. In campo anche i patron Della Valle e Giulini, la famiglia Astori e il sindaco Dario Nardella. Ufficialmente quest'oggi la Fiorentina ha ritirato la maglia numero 13, stessa operazione fatta anche dai sardi. Badelj e Ceppitelli si sono scambiati la maglia di Astori racchiusa in una teca. Al braccio, una fascia da capitano speciale per ricordare questa giornata di memoria prima ancora che di sport.

