Due operazioni di ricerca di persone in difficoltà in Toscana da parte dei vigili del fuoco. Al lago di Massaciuccoli una piccola barca si sarebbe rovesciata in acqua. A bordo vi erano due persone ma solo una di queste è riemersa a galla. Sul posto gli uomini del comando di Lucca e i sommozzatori da Livorno. A Pontremoli, provincia di Massa Carrara, i vigili del fuoco sono sulle tracce di una persona scomparsa. In aiuto anche due unità cinofile.

Tutte le notizie di Lucca