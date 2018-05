Calcio: dopo la salvezza ottenuta, come ripartiranno Tuttocuoio e Fucecchio

Due categorie differenti, due salvezze importanti: parliamo del Tuttocuoio, che ha conquistato la scorsa settimana la salvezza in Serie D contro la Correggese, e dell'Ac Fucecchio, che rimarrà in Eccellenza dopo lo spareggio con la Larcianese dopo che in campionato ha evitato per un sol punto l'eliminazione diretta.

Per i neroverdi il destino di Davide Mezzanotti è ancora incerto: è ancora grande la gioia per il traguardo conseguito, nonostante le difficoltà finanziarie che la dirigenza Coia ha dovuto affrontare. Mezzanotti ha però voluto ringraziare tutti quanti tramite un post su Facebook, condiviso anche dalla presidente.

"Esattamente una settimana fa eravamo pronti a una battaglia sportiva dove ci giocavamo tutto e ho ancora ben impresse tutte le emozioni che avevo dentro, emozioni che solo il calcio ti sa dare. Poi l’abbiamo vinta la nostra battaglia e oggi dopo una settimana ripenso a molte cose [...]. Dopo una settimana voglio dire grazie ai miei ragazzi che sono stati dei gladiatori, grazie al mio stupendo staff, grazie a Paola (Coia, NdR) che oltre che presidentessa è stata un’alleata e ha combattuto sempre al mio fianco, grazie a un paese che mi ha adottato come fossi uno di loro, grazie ai nostri tifosi, grazie a tutte quelle persone che al campo hanno creduto in me [...]".

Qualora dovesse finire l'esperienza di Mezzanotti, questa salvezza ha spronato la società verso una nuova avventura, ancora in Serie D, dopo un girone con trasferte lunghe e altri travagli societari.

Ben diversa è la situazione dei bianconeri di Fucecchio. Mister Maurizio Cerasa e il ds Iacopo Bartocci chiudono a fine stagione la collaborazione con il team. La dirigenza lo ha segnalato con un post su Facebook. Non mancano le belle parole per il duo che se ne va: "A Bartocci e Cerasa vanno i ringraziamenti di tutta Fucecchio per il risultato conseguito in questa breve parentesi ed i migliori auguri per il loro futuro. Persone oneste e capaci non meritano che il meglio".

Il team non perde tempo: "a breve - conclude la nota - verrà comunicato il nuovo organigramma societario per la prossima stagione sportiva che vedrà le nostre squadre ancora protagoniste del campionato di Eccellenza e Juniores regionale élite".

