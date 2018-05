Comunisti al rogo: la scritta sulla saracinesca dell'Arci di Santa Croce

Una scritta che rimanda ai tempi bui del fascismo, quando i 'rossi' erano il nemico pubblico numero uno. Sulla saracinesca del circolo Arci Primavera, appena sotto la sede della Cgil Santa Croce sull'Arno di corso Mazzini, è stato scritto con una bomboletta spray di colore giallo la scritta 'Comunisti al rogo'. A commentare la vicenda su Facebook è Tania Benvenuti, coordinatore della Camera del Lavoro del comprensorio.

"Questo evidente atto intimidatorio - commenta Benvenuti - sull'edificio di un luogo che da decenni rappresenta un presidio di legalità e di tutela dei soggetti più deboli del territorio, la dice lunga del clima pesante che stiamo vivendo. Se qualcuno pensa di intimorirci ha sbagliato di grosso!".

Poi il riferimento al ventennio: "Durante il fascismo sono state incendiate numerose Camere del Lavoro e uccisi tanti sindacalisti come Alvaro Fantozzi a Marti, ed in loro memoria continueremo ad operare come abbiamo sempre fatto. Siamo felici che a breve quella saracinesca sarà aperta per ospitare la sede dell'Anpi, altro presidio a garanzia dei nostri valori costituzionali".

