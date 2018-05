Consegna smartwatch rubato, ma ne nascondeva un altro nelle mutande: arrestati

Volevano portare via almeno uno dei due smartwatch rubati, dopo averne consegnato uno al vigilante. Ma i carabinieri li hanno perquisiti al Mediaworld di Empoli e hanno trovato un altro oggetto tecnologico nascosto nelle mutande. Per questo il ladro e il suo complice, M.O. di 28 anni e K.J. 43 enne, residenti a Pisa, entrambi georgiani e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Empoli nel pomeriggio di ieri.

Alle 15 hanno fatto ingresso nel negozio di elettronica. Non ispiravano molta fiducia all'addetto alla sorveglianza, che li aveva seguiti a distanza e li aveva attesi alle casse per fermarli.

Uno dei due infatti, mentre l'altro faceva da palo, era stato visto mentre si metteva qualcosa nelle tasche e, alla richiesta degli addetti, aveva subito consegnato uno smartwatch pensando di farla franca.

Con la chiamata al 112 e l'arrivo di una pattuglia dalla stazione di Vinci, la perquisizione ha fatto emergere il furto di un altro smartwatch.

Entrambi sono stati quindi portati in caserma e arrestati per furto aggravato in attesa della direttissima prevista per domani. K.J. è lo stesso che ieri è stato denunciato dai carabinieri di Fucecchio per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Tutte le notizie di Empoli