La Cuoiopelli continua a sperare nei play off dopo la vittoria per 2 a 0 a Colle Val d'Elsa contro il Grosseto. Si decide tutto nel finale di gara con Bencini al 42' su punizione per fallo commesso su Pirone. Nel recupero, 4 i minuti concessi dall'arbitro Cerbasi, raddoppia Rossi sotto la traversa. Tutto non è perduto dunque per i biancorossi, che dovranno affrontare la Torres Sassari nel turno successivo, quello nazionale.

