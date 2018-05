Donati 121 libri alle scuole di Santa Croce con Ioleggoperché

Sabato 12 maggio nell’aula magna della scuola secondaria “Banti” di Santa Croce sull’Arno la Commissione comunale per le Attività culturali, educative e ricreative ha consegnato alla biblioteca scolastica 221 libri, risultato del progetto “Ioleggoperchè”, al quale hanno aderito la scuola secondaria e le tre scuole dell’infanzia comunali. Alla consegna hanno partecipato, oltre alla Commissione comunale, rappresentanti delle ragazze e dei ragazzi, le insegnanti che hanno sostenuto il progetto, il collaboratore vicario Giampaolo Lazzeri, la libraia Annalisa Petri e l'Assessore alle politiche e istituzioni culturali Mariangela Bucci.

“Io leggo perché" è un progetto sostenuto da AIE – Associazione Italiana Editori – e promosso sul territorio dalla Commissione comunale in collaborazione con la libreria Colibrì di Santa Croce sull’Arno e la libreria Blume di Fucecchio, L’iniziativa si è strutturata nel modo seguente: dal 21 al 29 ottobre 2017 i cittadini interessati hanno potuto acquistare un libro in una delle due librerie e scegliere di donarlo a una delle scuole aderenti all'iniziativa, potendo contare anche su un elenco di testi redatto appositamente dalle docenti.

“I cittadini hanno dato una risposta incredibile al nostro appello. I libri donati sono stati 121, e questo numero ha superato ogni nostra più rosea aspettativa – dichiara Massimiliano Bertelli, presidente della Commissione comunale – ma le sorprese non sono finite qui: l’AIE ha incrementato il numero dei libri donati, aggiungendo 100 testi utili per le attività didattiche. In totale, quindi, la biblioteca scolastica ha ricevuto 221 libri, per un valore complessivo che supera i 3.000 euro. Un risultato sorprendente, che ci impegneremo a superare nel prossimo anno scolastico”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

