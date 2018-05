Elezioni Ponte Buggianese, Nicola Tesi presenta la sua squadra

La lista Il Ponte di tutti si presenta: sette uomini e cinque donne uniti nell'obiettivo di contribuire al benessere di Ponte Buggianese

Eterogenei per età e trascorsi, i candidati al Consiglio comunale sono compatti nel mettere al primo posto la valorizzazione e lo sviluppo del paese e della comunità

Un gruppo coeso, unito dagli obiettivi del proprio programma elettorale e dal desiderio di impegnarsi concretamente per migliorare il paese di Ponte Buggianese e la qualità della vita dei suoi abitanti. Sette uomini e cinque donne molto diversi tra loro per quanto riguarda l'età, i trascorsi o la professione, ma accomunati da onestà, trasparenza, competenza e dedizione: è la lista civica Il Ponte di Tutti.

La più giovane, Beatrice Giannanti, è una studentessa venticinquenne che ama dedicarsi alla politica, all'associazionismo e al volontariato. Il Padule e l'ambiente stanno particolarmente a cuore al vigile del fuoco Fulvio Rosellini. Sposata e mamma di due bimbe, Elena Ranieri lavora da sempre come parrucchiera e crede fortemente nelle potenzialità di Ponte Buggianese. Il pontigiano doc Franco Sarti può vantare un'esperienza quarantennale nella Pubblica amministrazione oltre a una profonda conoscenza del territorio, che ha deciso di mettere al servizio del suo paese. Mamma, moglie e libera professionista, Mila Cortesi si candida con l'obiettivo di creare nuove opportunità per i pontigiani di oggi e domani. Elio Grazzini, bancario in pensione, ha quattro figli, tanti interessi e la voglia di contribuire al benessere della sua comunità. Il consulente finanziario Maria Grazia Baldi, già assessore nell'amministrazione uscente, desidera portare avanti i progetti avviati e costruirne di nuovi. Il ventottenne Marco Biagini, segretario comunale del Pd, vuole impegnarsi per essere un punto di riferimento tra i suoi concittadini. La casalinga Doria Neri ha gestito per quarant'anni un'attività commerciale e adesso si candida per dare una mano alle persone in difficoltà. Il professore Salvatore Talia, babbo e marito, vuole fare di Ponte Buggianese un paese a misura dei suoi cittadini. Luigi Angelini ha due bambini, è particolarmente attivo nel mondo dell'associazionismo e vuole impegnarsi per la sua comunità attraverso proposte concrete. Giovanni Cacini vive a Casabianca con la sua famiglia e desidera contribuire a valorizzare Ponte Buggianese e il suo territorio.

I membri della lista si sono presentanti questa mattina al bar Gemelli e nel corso della prossima settimana, in occasione degli incontri di presentazione del programma elettorale, accompagneranno il candidato sindaco Nicola Tesi nelle frazioni del paese. Gli appuntamenti in calendario sono sette: lunedì 14 maggio alle 21 al bar Michele di Anchione; martedì 15 maggio alle 21 al bar Quadrifoglio di Albinatico; mercoledì 16 maggio alle 21 alla pasticceria Fiorentina; giovedì 17 maggio alle 18 alla pasticceria Le chicche e alle 21 nei locali ex Toppato di Vione; venerdì 18 maggio alle 21 al bar tabacchi di Casabianca e sabato 19 maggio alle 17.30 alla pasticceria Matteoni.

