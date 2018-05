Empoli Ladies, il derby toscano rimane delle viola

Siamo arrivati all´ultima giornata della Serie A 2017/2018. La Fiorentina Women´s è ospite dell´Empoli Ladies a Monteboro. La squadra viola e la squadra azzurra non hanno più obiettivi per questo campionato, ma il derby toscano promette sempre tante emozioni.

La cronaca della partita

L´arbitro è Anna Scapolo (Padova), gli assistenti sono Jacopo Pacini (Prato) e Caterina Gelli (Prato). Empoli in maglia bianca, Fiorentina in maglia viola.

Mister Pistolesi conferma il modulo usato nell´ultima gara col Brescia: 5-3-2. Al centro della difesa ci sono Filangeri, Esperti e Venturini; Meropini e Orsi esterne alte. A centrocampo partono Morucci, Orlandi e Cinotti. In attacco si presenta la coppia Mastalli – Acuti.

La partita inizia con un infortunio muscolare per Zazzera, che è costretta a lasciare il campo al 9´: al suo posto entra Rinaldi. La Fiorentina passa in vantaggio al 21´ con un bel tiro di Mauro. L´Empoli cerca di insidiare la porta avversaria con le conclusioni di Orlandi, Morucci e Cinotti, senza mai arrivare al gol.

A inizio ripresa entra Prugna al posto di Meropini. La nuova entrata prende posto in attacco accanto a Mastalli, mentre Acuti arretra e diventa un´esterna di centrocampo. La Fiorentina insiste col suo pressing offensivo e arriva al raddoppio con un colpo di testa di Bonetti al 59´. Pochi minuti più tardi le azzurre riescono ad accorciare le distanze: su calcio di punizione, Cinotti prende la traversa, poi Prugna conclude a rete. Al 68´ entra Caucci al posto di Mastalli: la numero 6 azzurra rinforza il centrocampo e Morucci passa all´attacco. Al 75´ Parisi segna il terzo gol delle ospiti e chiude la partita.

In conclusione

È arrivata la fine di una stagione molto complicata per l´Empoli Ladies. La squadra azzurra era molto giovane e ha dovuto affrontare formazioni molto più abituate alla massima categoria. Le Ladies hanno investito tante energie in questo campionato e tante sono state le delusioni. D´altra parte, è stata un´esperienza di grande spessore per tutte le ragazze e la speranza è che quest´annata sia comunque stata vissuta come un momento di crescita. Facciamo gli auguri alle infortunate per un recupero ottimale, sperando che possano tornare presto in campo. Un grande ringraziamento va a tutte le persone che hanno sempre seguito la squadra, anche da lontano, facendo sentire il proprio sostegno alle azzurre.

Empoli Ladies: 1 Vicenzi, 5 Esperti, 4 Venturini, 8 Orlandi, 10 Mastalli (dal 22´st Caucci), 11 Orsi, 17 Acuti, 20 Meropini (dal 1´st Prugna), 23 Morucci (dal 30´st Bargi), 25 Cinotti, 85 Filangeri

A disposizione: 22 Baldi, 6 Caucci, 7 Prugna, 9 Bargi, 18 Borghesi, 19 Parrini

Allenatore: Alessandro Pistolesi

Fiorentina Women´s: 87 Ohrstrom, 3 Guagni, 5 Linari, 7 Adami, 8 Parisi, 9 Mauro (dal 18´st Einarsdottir), 10 Bonetti, 18 Zazzera (dal 9´pt Rinaldi), 19 Caccamo, 31 Bartoli, 55 Tortelli

A disposizione: 2 Durante, 4 Daniel, 6 Einarsdottir, 11 Vigilucci, 14 Brazil, 23 Fedele, 27 Rinaldi

Allenatore: Sauro Fattori

Marcatori: 21´pt Mauro (F), 14´st Bonetti (F), 22´st Prugna (F), 30´st Parisi (F)

Ammonizioni: Orlandi, Filangeri

Fonte: Empoli Ladies

