Empolissima 2018, la Festa della Mamma si festeggia con lo shopping

Una Festa della Mamma dal tempo umorale e la pioggia in zona Cesarini non ha di certo rovinato Empolissima, la manifestazione durata tutto il giorno tra via Roma, piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle e piazza Don Minzoni.

135 banchi di generi alimentari, abbigliamento e altri beni hanno offerto una vastissima gamma di promozioni e anche omaggi per la festa di tutte le mamme. Oltre ai viali, nel pieno centro, in piazza Farinata, si sono tenute esibizioni di danza a cura di Zephir e Move, dimostrazioni di giochi in scatola con Antonio Aiazzi e Mirko Ciappi e altri eventi collaterali, questi non guastati dalla pioggia.

Soddisfazione per lo shopping ambulante e nei negozi del Giro, come conferma Lapo Cantini di Confesercenti Firenze. Le presenze stimate, in linea con gli anni scorsi, si aggirano tra i 25mila e i 30mila visitatori.

