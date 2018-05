Furto in negozio di Pisa, tra i fermati due minori

Trovati i responsabili di un furto in un negozio di Pisa: la polizia ha fermato dei giovani, ritenendo che quello della notte appena trascorsa fosse solo l'ultimo di una serie di colpi avvenuti nella nottata. Tre ragazzi di origine marocchina, due dei quali minorenni, sono entrati forzando una finestra del locale, danneggiando gli interni e portando via la cassa, che hanno poi forzato all'esterno. Gli agenti hanno arrestato l'unico maggiorenne del gruppo, mentre gli altri sono sotto indagine ma in stato di libertà.

