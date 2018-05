Giochi matematici al Campus Bocconi, Empoli e il 'Pontormo' ci sono

Sette gli alunni selezionati durante le semifinali tenute lo scorso marzo al Liceo Pontormo, frequentanti varie scuole, dalla prima media fino al primo biennio universitario, che hanno rappresentato sabato 12 maggio la sede di Empoli alla finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzata dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

Un intero quartiere della città, fra Porta Romana e porta Ticinese, si è trasformato nel più grande campus del momento: oltre 3000 concorrenti provenienti da tutta Italia si sono sfidati a colpi di logica, calcoli, tentativi. Si è respirata aria di sfida forte e leale, voglia di riuscire, di confrontarsi a colpi di idee astratte e calcoli pratici. Tobia Zoppello e Giorgio Cinotti, vincitori delle semifinali, hanno rappresentato il Liceo Scientifico ‘Il Pontormo’ nella gara, con grande passione.

Un enorme ringraziamento a tutti i partecipanti, agli organizzatori e a tutti coloro che hanno affiancato il Liceo Scientifico ‘Il Pontormo’ nel portare avanti una gara così ambiziosa, senza confini geografici, che mette in competizione persone di qualsiasi età, unite solo da un amore viscerale per la Matematica; e in particolare alla ditta Berni srl, che da anni sostiene l’iniziativa, mostrando una sensibilità culturale notevole e voglia di investire sulla formazione dei nostri ragazzi.

