Grigliata della sicurezza, dissidi interni a Forza Italia

"Spiace leggere oggi sulla stampa locale le parole dei consiglieri comunali di Forza Italia Pontederesi dove prendono le distanze dall’iniziativa tenuta ieri pomeriggio al Parco dei Salici a favore della sicurezza e per dar voce ai cittadini Pontederesi bisognosi di risolvere e arginare il problema ormai evidente a tutti compresa l’amministrazione comunale a guida PD della microcriminalità e sicurezza nel nostro comune.

L’iniziativa è stata organizzata, preparata, promossa e ieri realizzata da me in qualità

di Coordinatore Comunale di Forza Italia, con l’avvallo del Coordinatore Provinciale

Avv. Raffaella Bonsangue, congiuntamente agli altri partiti del CDX.

Posso comprendere idee differenti in merito all’organizzazione di una iniziativa ma

non comprendo le altre dichiarazioni.

Ribadisco che Forza Italia Pontedera ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e

ne è stata oltre che promotrice insieme agli altri partiti quali la Lega rappresentata da

Daniele Baroni e Fratelli d’Italia rappresentata da Matteo Bagnoli e Matteo Arcenni,

anche attiva realizzatrice.

Soddisfatto per la riuscita e il seguito che l’iniziativa ha avuto sicuro che dovremo

imparare tutti ad impegnarci ancora di più sul territorio con iniziative per e con il

territorio, insieme e per i nostri concittadini e non distrarre tempo e energie con

sterili, inutili e soprattutto infondate polemiche, al fine di contribuire ad aiutare e

rappresentare la Nostra comunità e far crescere e fortificare il Nostro movimento

politico".

Alessandro Rocchi, coordinatore comunale Forza Italia Pontedera

