Internet gratuito, il M5S Pontedera invita il Comune a partecipare al bando WiFi4EU

"L’accesso a Internet è un diritto che va riconosciuto a tutti i cittadini.

Ognuna delle 5 stelle contenuta nel nome del nostro movimento rappresenta un principio fondamentale, una di essa in particolare rappresenta la Connettività. Noi riteniamo Internet come un Diritto Fondamentale, allo stesso livello dell’acqua e dell’elettricità e qualunque dei nostri portavoce (dai comuni fino al parlamento europeo) hanno fra i loro obiettivi di dotare ogni paese e città della comunità europea di un accesso gratuito a internet senza fili. Accesso da permettere nei principali punti di aggregazione pubblica sul territorio, come le piazze o i parchi, il trasporto pubblico locale, gli ospedali.

A questo scopo vogliamo segnalare che dal 15 Maggio 2018 verrà pubblicato il primo dei bandi europei per i piccoli comuni, bando del quale potrà beneficiare anche l’amministrazione comunale di Pontedera. Nel dettaglio i comuni che riusciranno ad aggiudicarsi l’assegnazione otterranno un voucher che coprirà i costi per le attrezzature e l’installazione degli hotspot Wi-Fi. Ai beneficiari spetterà impegnarsi per pagare i costi per la connessione e il mantenimento dell’infrastruttura per offrire una connessione Wi-Fi libera e di alta qualità per almeno 3 anni. L’ammontare del voucher equivale a 15.000 Euro per ciascuna municipalità.

Come cittadini di una comunità che vedono con i loro occhi la necessità di una valorizzazione/riqualificazione dei parchi cittadini e delle periferie auspichiamo che questa possibilità venga presa in seria considerazione dall’amministrazione comunale. Come studenti e lavoratori non possiamo che notare i possibili benefici provenienti da questo bando europeo (WiFi4EU) che permetterebbe di integrare la già esistente rete wifi e di superarne i limiti territoriali creando le condizioni di sviluppo necessarie per le sfide future.

Come popolo del M5S non possiamo che sottolineare di nuovo l’importanza di una connettività efficiente in tutto il territorio comunale e la necessità da parte dell’amministrazione comunale di non perdere una possibilità del genere".

M5S Pontedera

