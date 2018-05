Interzona Use Rosa, fuori dalle finali nazionali. Biancorossi reclamano per l'arbitraggio

Niente finali nazionali. L'Under 16 femminile, nell'Interzona di La Spezia, non riesce a centrare il traguardo di giocare per il titolo nazionale e chiude così la sua ottima stagione. La squadra di Alessio Cioni e Jacopo Giusti perde le tre partite e, seppur per la squadra l'essere arrivati a questa Interzona rappresenti un ottimo risultato, resta un pizzico di rammarico sia perchè le avversarie non sono sembrate così lontane, sia per un arbitraggio nella seconda e decisiva partita a dir poco discutibile. Al di là di questo, per le nostre Under 16 un'esperienza sicuramente importante che le aiuterà a crescere ancora.

Ecco i tabellini delle tre sfide:

Use Scotti Rosa-Brixia Basket 48-75

Use Scotti Rosa

Ruffini 5, Govadjio 2, Cinelli, Alderighi, Francalanci 12, Pelagotti 4, Abdyli, Vezzi 8, Basile, Lepori, Bellantoni 11, Calugi 6. All. Cioni (ass. Giusti/Ferradini)

Use Scotti Rosa-Udine 50-60

Use Scotti Rosa

Ruffini 8, Govadjio 2, Cinelli, Alderighi, Francalanci 18, Pelagotti 1, Vezzi 4, Basile ne, Lepori, Ostuni, Petroni, Bellantoni 11, Calugi 6. All. Cioni (ass. Giusti/Ferradini)

Use Scotti Rosa-Latina 43-70

Use Scotti Rosa

Ruffini 13, Govadjio 4, Cinelli, Alderighi, Francalanci 10, Pelagotti 4, Vezzi, Basile, Lepori, Ostuni, Bellantoni, Calugi 12. All. Cioni (ass. Giusti/Ferradini)

Fonte: Use Basket Empoli

Tutte le notizie di Basket