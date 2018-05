Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, i ladri hanno fatto irruzione in una casa di Ugnano, alle porte di Firenze. Il proprietario 56enne ha trovato al suo ritorno, dopo le 22 di ieri, la porta di casa con la serratura bloccata e 5mila euro mancanti, oltre a 10mila euro di goielli. La polizia scientifica non ha trovato impronte o dettagli utili per una pista. Nella zona non ci sono telecamere.

