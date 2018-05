Le azzurrine alzano la Coppa Toscana: pareggio fondamentale per le giovanili dell'Empoli Ladies

Dopo la conquista della Coppa Toscana da parte delle più piccole della famiglia Azzurra, anche la formazione Primavera si aggiudica il trofeo regionale.

Sabato 12 maggio, a Cortenuova va di scena l´ultimo atto della Coppa Toscana fra Empoli e Fiorentina che decreterà la vincente della Coppa, visto che le Ragazze di Mister Nicoli sono in testa con 2 punti di vantaggio sulla quotata Fiorentina fermata sul pari Sabato scorso ad Arezzo. La giornata primaverile e gli spalti gremiti regalano una bella cornice di pubblico per entrambe le squadre supportate dal tifo dei propri genitori. Dopo un minuto la Fiorentina è già in vantaggio: svarione difensivo azzurro e Monnecchi si presenta davanti a Bulleri in area di rigore, palla a fil di palo e vantaggio viola.

Per le ragazze empolesi una vera doccia fredda, la gara si movimenta con altre situazioni da ambo le parti. È Lo Vecchio che si trova a tu per tu con Nardi ma il bomber lambisce il palo e la palla va fuori di un niente. Al 20´ la svolta per le ragazze azzurre: Lo Vecchio si incunea in area salta la diretta avversaria e pennella per l´accorrente Voloriani che con un tap-in perfetto realizza l´1-1. La gara vive di momenti ancora brillanti, le due squadre non si risparmiano e fioccano le occasioni da ambo le parti ma vanno al riposo sul punteggio di 1-1.



Il secondo tempo vede in linea generale un predominio della squadra Viola che cerca in tutti i modi di superare la difesa azzurra ma un po´ la buona sorte unita alla bravura di Bulleri e il risultato rimane inchiodato su 1-1. Girandola di sostituzioni, le due squadre riescono a tenere il ritmo alto, soffre l'Empoli con la Fiorentina che attacca, ma il muro regge.

Il tempo diventa amico per l'Empoli e nemico per le Viola e dopo 5 minuti di recupero sono le ragazze di Mister Nicoli a fare festa, la Coppa è vinta, dopo anni di dominio Viola oggi è l'Empoli che scrive il proprio nome sulla Coppa e lo scrive in concomitanza della Vittoria della Coppa Toscana delle Giovanissime, risultati che fanno del settore giovanile Empolese un fiore all'occhiello della Società del Presidente Corsi. La gioia a fine partita è manifestata dalle ragazze empolesi che si meritano questa vittoria dopo un secondo posto in campionato.

La gioia di mister Nicoli è incontenibile per il traguardo raggiunto: "Sono contento per la vittoria di Coppa, è un risultato che dà risalto alla stagione delle ragazze che non hanno mai mollato, realizzando un secondo posto in Campionato, un Torneo Zoli vinto a dicembre e la vittoria di Coppa Toscana oggi contro un avversario che dimostra sempre un grande valore.

Alle ragazze non posso altro che dire che hanno fatto una stagione da protagoniste ma dobbiamo ancora migliorare tanto, la Coppa è la vittoria di un gruppo di ragazze che ha lottato, tutte insieme per cercare di ottenere un traguardo così prestigioso. I complimenti miei e dei nostri dirigenti Ciampi e Bulleri sono tutti per loro. Ora finiremo questa stagione e poi con la Società cercheremo di essere anche l´anno prossimo protagonisti. Sono anche particolarmente contento in chiave personale perché questa è la mia quinta Coppa Toscana conseguita, iniziata con le Giovanissime e raggiunta oggi con la Primavera dell'Empoli, una soddisfazione maggiore".

Fonte: Empoli Ladies

Tutte le notizie di Calcio femminile