L'osteria si apre ai vernissage e lo chef dedica un piatto all'artista: il progetto Casa Nannipieri Arte

Ogni 15 giorni, grazie a Casa Nannipieri Arte, del critico d'arte Luca Nannipieri e di Patrizia Ennas, un artista professionista lascia le sue opere d'arte a diretto confronto con le creazioni dello chef Virgilio Casentini, presso Pasta & Vino Osteria a Cascina (PI), con la collaborazione di Slow Food - Valdera.

Lo chef, ogni volta, realizzerà appositamente un piatto dedicato alle opere dell'artista messo in mostra, abbinandolo ad un presidio Slow Food.

Come diceva Heinz Beck, "cucina non è mangiare, è molto, molto di più. Cucina è arte, è poesia", ma non solo: la storia dell’arte ci insegna che le osterie, le trattorie, i ristoranti, i caffè dal Settecento e Ottocento in avanti sono luoghi dove non accade solo il rito quotidiano del cibarsi, ma spazi aperti alla sperimentazione, ai ritrovi degli artisti, alle conviviali tra amanti dell’arte e amanti del buon cibo. Le opere degli artisti non rischiano dunque svilimento, semmai un tacito raffronto tra il loro alfabeto contemporaneo e quello altrettanto raffinato e nobile dello chef che serve al tavolo le sue invenzioni.

La prima esposizione, con piatto creato ad hoc, sarà il 17 maggio 2018, con le opere dell'artista pratese Daniela Billi, che nel 2018 esporrà in personale, con Casa Nannipieri Arte, in luoghi prestigiosi come Palazzo Coveri a Firenze, Palazzo Nicolaci a Noto (Siracusa) e alla galleria adiacente il Resort di Castelfalfi. Ogni mostra a Pasta & Vino Osteria durerà 15 giorni. Si prosegue poi con altre 10 esposizioni di differenti e qualificati artisti provenienti da varie regioni d'Italia.

Fonte: Casa Nannipieri Arte

