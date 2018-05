Piccoli pittori invadono Montopoli: l'Estemporanea accoglie oltre 400 giovani

Anche quest'anno il centro storico di Montopoli è stato la cornice e il soggetto di dipinti e disegni di scorci, piazze e angoli caratteristici dello splendido borgo.

La terza estemporanea di pittura organizzata dall'Associazione Culturale "Arco di Castruccio" ha visto la partecipazione di oltre 400 bambini e ragazzi delle scuole del territorio e si è chiusa in bellezza con grande soddisfazione degli organizzatori che hanno potuto toccare con mano la contentezza di tutti i piccoli artisti soprattutto quando alla consegna del loro elaborato, hanno ricevuto una medaglia che è stata loro messa al collo da un rappresentante dell'Associazione con tanto di foto ricordo .

I lavori prodotti saranno valutati da una qualificata giuria appositamente nominata e i premi consegnati alla cerimonia in programma Sabato 19 Maggio alle ore 15,30 presso la sede dell'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" di Montopoli.

Marzio Gabbanini, coordinatore dell'Associazione tiene a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'ottima riuscita dell' iniziativa e in particolare i componenti del CdA a partire dal nuovo Presidente , dott/ssa Roberata Salvadori, il vice-Presidente Fausto Bianchi, i Consiglieri Marzia Mancini, Matteo Bimonte, Loredano Arzilli, Sergio, Marco e Anna Greco, Roberto Boldrini, Nadia Morella, Daniela Di Vita, Lorenzo Susini e il fotografo Danilo Puccioni. Un analogo ringraziamento va alle strutture "Casa Verde" e "La Farfalla"che hanno accolto positivamente e con entusiasmo l'invito a partecipare.

Infine, ma non per ultimo, un grazie di cuore ai bambini , alle loro famiglie e ai dirigenti e gli insegnanti dell' Istituto Comprensivo Galilei, coordinati dalla Pro/ssa Marina Remorini per il sostegno a una educazione nel segno della cultura.

Da ricordare il ruolo fondamentale, anche in questa occasione, svolto a favore dell'Arco di Castruccio da Conad.

Fonte: Associazione Arco di Castruccio

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno