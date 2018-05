Premio Alessandra di Bhalobasa a due volontarie dell'associazione Amici della Strada

Maria Chiara Dente, 27 anni, di San Frediano a Settimo ed Elisabetta Magnesa, 21 anni di Pontedera, sono le due giovani volontarie dell'Associazione "Gli Amici della Strada" di Pisa, che opera nell'ambito del Progetto Homeless, che hanno vinto il Premio Alessandra, una donazione di mille euro da parte dell'associazione Bhalobasa di Perignano, consegnata alle ragazze in memoria della segretaria storica della Onlus, Alessandra Tognoni, prematuramente scomparsa.

Insieme al Premio in denaro, che andrà a sostenere le attività dell'associazione per le quale le due giovani si stanno impegnando da tempo, sarà consegnato loro, dalla famiglia di Alessandra, un attestato con la motivazione del riconoscimento.

Alessandra era una persona comune, con una generosità eccezionale, una donna semplice, con un cuore e un'umanità inesauribili. Non si fermava mai, il suo modo di vivere il volontariato era una forma alta e spontanea di passione per gli altri. Se ne è andata a soli 49 anni per una grave malattia e ha lasciato moltissimo a Bhalobasa e a chi l'ha incontrata.

"Per questo _ spiegano Alessandro Cipriano e Matteo Ferrucci _ presidente e vicepresidente di Bhalobasa _ desideriamo consegnare il riconoscimento che porta il nome di Alessandra ed è in sua memoria a queste due volontarie di Amici di della Strada, e tramite loro a questo straordinario gruppo di volontari, che ogni settimana, oltre ogni discriminazione, cerca di aiutare i senza tetto che si trova davanti, di creare una relazione umana con loro, di entrare nelle loro solitudine, e nel loro percorso a volte estremo e inimmaginabile, con la cautela e la sensibilità di chi sa ascoltare senza giudicare, assicurandogli poi coperte, cure se ne ha bisogno, pasti caldi e magari un letto, specialmente quando il gelo avvolge paesi e città in una morsa che non lascia scampo a chi vive fuori. Fuori anche da ogni umano sentire. Il Premio Alessandra è un riconoscimento a giovani costruttori di diritti, speranza, bene e futuro che, come Alessandra e i volontari che collaborano con Amici della Strada, come tutti coloro che danno vita al Progetto Homeless, lasciano tracce importanti, da conoscere e magari seguire."

La cerimonia del Premio si svolgerà al Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta di Perignano, Pisa, alle 17.30. Interverranno Alessandro Cipriano, presidente di Bhalobasa, Alessandro Carta, referente del Progetto Homeless e vicepresidente fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora), Andrea Favilli, presidente di Amici della Strada, Armando Zappolini, presidente del CNCA-Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza. Modererà Matteo Ferrucci, vicepresidente di Bhalobasa. Sarà l'occasione per approfondire le attività di Progetto Homeless e il delicato e importante tema delle persone senza fissa dimora. Ingresso libero e gratuito, seguirà un aperitivo a buffet offerto da Bhalobasa.

Per informazioni (e segnalazione in vista del Premio 2019): comunicazione@bhalobasa.it.

Fonte: Bhalobasa

