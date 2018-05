Roberto Benigni, Natale Masi e l'ottava rima: tanti aneddoti per la giornata alla Leonardiana

Roberto Benigni ricorda Natale Masi, il 'guercio di Vinci', tra i migliori nella sfida in ottava rima. L'attore e regista premio Oscar è stato contattato telefonicamente dall'assessore alla cultura Paolo Santini, per invitarlo alla giornata del 19 maggio dedicata al primo fondo archivistico Natale Masi - Un poeta per Vinci.

"Santini, la volevo ringraziare per la cosa meravigliosa che avete organizzato per ricordare Masi e per l'invito che mi ha fatto personalmente", ha raccontato Benigni al telefono, facendo partire numerosi aneddoti su Masi, che Benigni conobbe e sfidò in tenzone 'letteraria' a Carmignano nel 1983.

Benigni non potrà essere presente di persona alla Biblioteca Leonardiana ma Santini leggerà la lettera d'invito e tutti i racconti carichi d'affetto verso il guercio di Vinci.

