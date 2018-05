Accordo Comune-sindacati, 100mila euro stanziati per i lavoratori colpiti dalla crisi

E’ stato siglato tra Comune di Scandicci e sindacati l’accordo applicativo per il Fondo di Solidarietà dei lavoratori in crisi. La Cgil esprime la sua soddisfazione per lo stanziamento di 100mila euro destinati ai lavoratori colpiti dalla crisi: “E’ un ottimo risultato che premia la nostra volontà nel dare risposte concrete ai lavoratori, ai disoccupati ed altri soggetti in difficoltà”, dice Mauro Faticanti, Responsabile Cgil Scandicci. Le tipologie di sostegno vanno dal pagamento di arretrati affitto e delle rate per la prima casa fino alle utenze domestiche, alle rette scolastiche e alle spese straordinarie in ordine sanitario.

Nello stesso accordo è stata allargata la platea, con un ulteriore stanziamento di 50mila euro, per rispondere a ulteriori situazioni di disagio sociale come spese mediche per nuclei con la presenza di un soggetto di età superiore ai 65 anni che deve sostenere una spesa medica o per i nuclei monofamiliari. Saranno affrontate a breve sia la questione dell’applicazione sul fondo per la non autosufficienza sia quella del protocollo sugli appalti, così come pattuito nel patto di fine legislatura siglato il 6/4/18.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

