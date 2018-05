Aggrediti ragazzi di Azione Universitaria, la denuncia di Donzelli (FdI)

"Oggi a Firenze tre ragazzi di Azione universitaria sono stati aggrediti a Novoli dai collettivi di sinistra mentre erano impegnati in un'iniziativa di protesta contro lo sciopero dei professori: uno di loro ha riportato la frattura dello sterno con prognosi di 20 giorni. Non è accettabile che nel 2018 dei ragazzi di 20 anni non possano svolgere iniziative senza essere aggrediti. Quanto accaduto oggi a Novoli è gravissimo: il Rettore di Firenze garantisca la libertà negli spazi dell'Università oppure si dimetta. Appena il governo sarà insediato interrogherò in nuovo Ministro dell'Università sulla vicenda e lo stato di emergenza nei nostri atenei". E' quanto afferma il parlamentare di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli commentando l'episodio avvenuto oggi nella sede di via Forlanini.

"In quindici pseudo-studenti pensano così di imporre l'arroganza della sinistra - sottolinea Donzelli - militarizzano l'università sfruttando una storica compiacenza del potere, universitario e non, per violare sistematicamente le regole e negare spazi a chi non la pensa come loro. Quello che è accaduto oggi è inaudito: usare la violenza contro chi svolge iniziative nell'interesse degli studenti è un sopruso da condannare senza indugi - conclude Donzelli - dalle istituzioni ci aspettiamo una reazione forte".

Fonte: Ufficio Stampa

