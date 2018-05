Bicincittà, San Miniato con grandi e piccini in sella

Tutti in sella grandi e piccoli a Ponte a Egola per la 3° Edizione di Bicincittà storica manifestazione UISP in collaborazione con il Comune di San Miniato e la Consulta dello Sport.

Più bici per tutti: insieme, grandi e piccoli, a pedalare per l'ambiente, per la vivibilità delle città, per percorsi ciclabili sicuri e alla portata di tutti, per fare movimento. Tutto questo è Bicincittà, manifestazione su due ruote che fa muovere l'Italia. Ieri Domenica 13 Maggio alle ore 10,00 in Via della Gioventu' presso il Circolo della Casa del popolo Pannocchia 80 bici si sono mosse tutte insieme per le strade del paese dirigendosi verso San Miniato Basso per il consueto incontro al Pinocchio in bicicletta.

Il percorso è stato diretto dall'Assessore allo Sport David Spalletti assieme al Presidente del Comitato Uisp Zona del Cuoio Antonio Bottai. Tema trainante della manifestazione è stato quello di muoversi insieme, in famiglia, per uno stile di vita attivo. All'arrivo i partecipanti sono stati accolti con un generoso ristoro offerto dalla Podistica Pontegolese. Grazie ad una piccola offerta, sono state distribuite le magliette Bicincittà e gadget targati Uisp, l'intero incasso sarà devoluto in beneficenza ai ragazzi della Casa di Ventignano. Una bellissima mattina all'insegna dello sport per tutti, che ovviamente farà da preludio ad una 4° edizione nel 2019. Si ringrazia l'amministrazione Comunale di San Miniato, Il corpo dei Vigili Urbani, la Croce Rossa di Ponte a Egola e ovviamente tutte le due rote che hanno partecipato.

Fonte: Uisp zona del Cuoio

