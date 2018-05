CambiaMenti continua il tour di ascolto dei cittadini a San Miniato

Continuano gli incontri tra il Comitato Cittadino Elettorale CambiaMenti e i cittadini delle frazioni del Comune di San Miniato. Nel corso di questi ultimi mesi sono già state tante le occasioni per parlare del progetto "CambiaMenti", per confrontarci con i cittadini sulle principali problematiche che il nostro territorio si trova a vivere quotidianamente ma anche per prendere coscienza di quelli che sono i punti di forza del nostro Comune e sui quali impostare una nuova strategia di governo, improntata al dialogo, al confronto, alla chiarezza : in una parola al RISPETTO del cittadino, e del territorio! Dopo Ponte a Egola, La Scala, Ponte a Elsa, Roffia e San Donato sono in programma, nei prossimi giorni, altri due importanti incontri:

- Giovedi 17/05, alle 21.30, presso il Circolo Arci de La Catena, incontreremo i cittadini di Cigoli-Catena-Molino d'Egola;

- Giovedì 24/05, alle 21.15, presso i locali dell'ex "QuelleDue" in Via IV Novembre, incontreremo i i cittadini del Centro Storico di San Miniato.

Tutti coloro che sono interessati a sapere di più sul progetto che il Comitato CambiaMenti sta portando avanti sono invitati a partecipare. Per qualsiasi informazione è possibile contattarci scrviendo una mail a comitatocambiamenti@gmail.com oppure attraverso la nostra Pagina Fb.

Fonte: Comitato CambiaMenti

