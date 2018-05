Centriamo lo Sport, torna la rassegna al Quartiere 1: presenti molti studenti

Da mercoledì 16 inizia al Parco delle Cascine “Q1 – Centriamo lo Sport”. Una serie di appuntamenti, presentati in Palazzo Vecchio dal presidente della Commissione Giovani e Sport del quartiere 1 Edoardo Amato, per i giovani studenti del territorio e con numerosi altri eventi fino a domenica 20 maggio.

“Saranno 71 le classi delle scuole elementari, medie e dell'Istituto Agrario coinvolte quest'anno al Parco delle Cascine per Centriamo lo Sport al Quartiere 1. Si tratta di scuole del quartiere – ha spiegato il presidente Edoardo Amato – ma anche al di fuori del quartiere 1. Parteciperanno anche, a titolo gratuito, una cinquantina di associazioni. Oltre al Prova lo Sport e alle molte esibizioni in programma nei pomeriggi di Sabato e Domenica, la festa ospiterà alcune importanti manifestazioni quali ad esempio il progetto “lamibici” (sabato pomeriggio) durante il quale chi vorrà, potrà venire a targare la propria bicicletta grazie al servizio gestito dall'Ufficio Città Sicura. Inoltre per il primo anno sarà presente la “passeggiata a sei zampe” (sabato mattina alle 9) grazie all’intervento del “Parco degli Animali”. Saranno anche riproposti gli amichevoli incontri di calcio che si terranno presso l'impianto DLF calcio e vedranno protagonisti i ragazzi dei centri giovani e la squadra dell’associazione “Anelli Mancanti”.

“Vorrei sottolineare – ha aggiunto il presidente Amato – altri due importanti momenti: la partecipazione del museo della Fiorentina che ha organizzato, in particolare, una mostra con i “bomber viola” ed un incontro per sabato 19 maggio, alle 11,00, su “GiancarloAntognoni e la città” con la proiezione di un docu-film realizzato da Marcello Lazzerini”.

La “Run for Parkinson's” promossa dall'associazione italiana parkinsoniani, organizzata dalla Uisp in collaborazione con il Nordic Walking Active Toscana (la corsa con i rampini), che si svolgerà domenica 20 maggio e prevede il ritrovo alle 9,30 e la partenza della corsa/camminata alle 10 su due percorsi ludico motori: il primo leggero dalle Pavoniere all'Argingrosso nel quartiere 4 di km. 2; il secondo dalle Pavoniere passando dalla passerella dell'Isolotto fino all'Argingrosso e ritorno per km. 5,000,. Nel pomeriggio, in occasione dei 25 anni dell'associazione italiana parkinsoniani, si svolgerà una conferenza sulla malattia di Parkinson ed il Nordic Walking a cui parteciperanno tra gli altri il coordinatore dello studio clinico Dott. Cecchetto e la Neurologa Dott.ssa Paola Vanni.

Per concludere “La festa, che coinvolge sempre oltre 1500 ragazzi e genitori, è organizzata in contemporanea, e in ideale sinergia, sia con la Festa dell'Argingrosso del quartiere 4 – ha concluso il presidente Edoardo Amato – sia con la festa della Primavera dell’istituto Agrario”.

Fonte: Ufficio stampa

