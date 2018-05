Coinvolgere la diaspora albanese in Toscana: ecco l'iniziativa

Con oltre 1,4 milioni di albanesi che vivono all'estero, circa 70mila in Toscana, e 40mila solo tra Firenze, Prato e Pistoia, la diaspora albanese rappresenta un'opportunità enorme e in gran parte non sfruttata per l'Albania. La sfida è creare una rete che incoraggi e supporti l'impegno della diaspora per condividere con l’Albania, le buone pratiche, le esperienze e professionalità per sviluppare il paese d'origine.

Il programma - “Coinvolgere La Diaspora Albanese nello sviluppo Sociale ed Economico dell’Albania”-, è stato progettato per promuovere gli investimenti e costruire start-up di business da parte dei membri della diaspora. Verrà creata una piattaforma di potenziamento degli investimenti denominata "Connect Albania" insieme a un fondo Start-up per i migranti di seconda generazione in Italia che desiderano avviare attività in Albania.

Il programma triennale aiuterà ad attuare un approccio globale verso l'impegno della diaspora. Il ministro di Stato albanese per la diaspora Pandeli Majko ha fatto riferimento agli albanesi che vivono all'estero come un bene prezioso e inesplorato.

Il progetto è finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e implementato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - l’Agenzia UN per la Migrazione - in collaborazione con il Governo Albanese.

L'associazione Arberia organizza questo venerdì 18 maggio, ore 15:30 un incontro a tavola rotonda con istituzioni locali, associazioni di categoria, rappresentanti della comunità, membri della Diaspora Albanese in Toscana, per presentare e raccogliere suggerimenti sui principali punti del programma:

La piattaforma ConnectAlbania che ha come obbiettivo di supportare i membri della Diaspora Albanese a divenire agenti di sviluppo al fine di incentivare gli investimenti e la creazione di occupazione nelle comunità locali in Albania. -Il supporto all'avvio di nuove imprese (start-up e spin off) che ha come obbiettivo il supporto della Diaspora Albanese di seconda generazione in Italia nell’avviare start-up e spin off innovative nelle comunità locali in Albania. - la Mappatura della Diaspora Albanese in 5 regioni italiane che ha come obbiettivo una mappatura dei profili della Diaspora Albanese da mettere in comparazione con lo studio dei bisogni e delle priorità settoriali in Albania che verra’ effettuato dal Programma stesso, al fine di istituire un programma di fellowship e di start-up. -il Supporto al trasferimento delle competenze e capacita’ attraverso l’istituzione di un programma di borse di stage e studio che ha come obbiettivo la facilitazione e il coinvolgimento dei membri della Diaspora Albanese, specialmente in Italia, nello sviluppo socio-economico dell’Albania. 15:30 – 18:00- Caffe le Murate Firenze

Seguirà al convegno un rinfresco a buffet ed un coffee break.

