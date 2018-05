Confronto coi candidati a Sindaco, assemblea del Coordinamento dei Comitati cittadini di Pisa

Il Coordinamento dei Comitati cittadini di Pisa (S.Maria, Mezzogiorno, La Cittadella, Porta a Mare/ Il Muretto) ha convocato per Sabato 19 maggio alle ore 10 presso la Sala riunioni della Sesta Porta (g.c.) in Via Cesare Battisti un’assemblea congiunta per un confronto diretto con tutti i Candidati a Sindaco di Pisa sulle “Proposte per una città sicura, vivibile e bella”, approvate dall’assemblea pubblica del 17 febbraio 2018 dopo le segnalazioni pervenute dai residenti.

L’incontro, aperto a tutti gli aderenti ai Comitati e ai simpatizzanti anche di altri quartieri della città, ha lo scopo di far sentire, dopo la voce dei cittadini, le risposte di coloro che si sono proposti a ricoprire la carica di Sindaco di Pisa.

I temi del dibattito comprendono quattro punti principali: 1) Piani efficaci di ordine pubblico e sicurezza, 2) Strategie di valorizzazione urbana, 3)Sistema di mobilità, ZTL e parcheggi e 4) Qualità della vita, ambiente e turismo sostenibile.

Dopo una presentazione dei rappresentanti dei Comitati (Giuseppe Campanelli, Francesco Pozzi, Guido Nassi ed Elisa Santucci) prenderanno la parola i candidati per illustrare le loro posizioni e le loro eventuali integrazioni sugli argomenti indicati, che verranno successivamente formalizzate in un impegno verso i cittadini.

Seguirà una discussione pubblica tra tutti i partecipanti.

Fonte: Ufficio stampa

