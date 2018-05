Divieto di avvicinamento alla ex, ma lui si presenta sotto casa e l'aggredisce

Aveva un divieto di avvicinamento alla ex compagna, ma due settimane fa si è presentato sotto casa sua. Lei ha tentato di chiedere aiuto con il telefonino, ma lui glielo ha strappato di mano e l'ha spintonata facendola cadere. L'uomo, un commerciante livornese di 50 anni, si è poi allontanato mentre alcuni passanti hanno soccorso la donna. I sue avevano convissuto dal 2013 al 2017: da quanto emerge l'uomo avrebbe sempre avuto avuto atteggiamenti minacciosi e violenti, spesso per gelosia: i suoi scatti d'ira avevano portato addirittura alla frattura di un braccio della compagna e a morderla in viso. Ripetuti, invece, i danneggiamenti dell'auto di lei.

L'uomo non aveva mai accettato la fine della loro storia. Gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il commerciante che è stato arrestato dalla polizia.

