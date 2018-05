Dragon Boat Festival 2018, presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati

Si svolgerà dal 6 all'8 luglio prossimi a Firenze, tra il Parco delle Cascine e le acque dell'Arno, la V edizione dell'IBCPC Dragon Boat Festival. L'IBCPC Festival, indetto dall'International Breast Cancer Paddler's Commission, si svolge ogni quattro anni in destinazioni diverse del mondo e per la prima volta approda in Europa. Si tratta di un evento internazionale partecipativo, senza connotazioni di carattere agonistico, rivolto a squadre di donne, ma anche uomini, operati di tumore al seno (Breast Cancer Survivors), che svolgono la pratica del Dragon Boat come attività riabilitativa post-operatoria.

Per presentare la manifestazione, giovedì prossimo, 17 maggio, alle ore 10, si terrà una conferenza presso la sala stampa di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze (piazza Duomo 10) alla quale parteciperanno l'assessore regionale al diritto alla salute e allo sport Stefania Saccardi, l'assessore allo sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci ed il presidente dell'Associazione Firenze in Rosa Onlus (che organizza e promuove il Festival) Lucia De Ranieri.

Fonte: Regione Toscana

