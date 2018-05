Fornacette Casarosa, incontro con la cittadinanza per il progetto 'Calciando Oltre'

La società Calcio Fornacette Casarosa ASD indice per il giorno venerdì 18 maggio alle ore 18.00 presso gli impianti sportivi Masoni di Fornacette una conferenza stampa per illustrare, di concerto, con l'Amministrazione Comunale di Calcinaia, il Comando Carabinieri, il Comando Vigili Urbani di Calcinaia i risultati ottenuti dal progetto "Calciando Oltre" dove gli atleti di tutti le età sono stati indottrinati da personale qualificato sui problemi del bullismo, fumo, droga, alienazione, furto.

L'esperienza è stata improntata sullo scambio d'informazioni tra istruttori ( CC e Vigili Urbani) e gli atleti, adeguando il linguaggio e le informazioni in base all'età.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calcio