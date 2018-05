Pisa Ovest e Popolare Cep, parola al presidente Degli'Innocenti

"Il Pisa Ovest - afferma il presidente Francesco Degl'Innocenti - ritiene doveroso intervenire sulle dichiarazioni rilasciate dalla signora Giuseppina De Fuoco, candidata nella lista civica che sostiene la candidatura di Antonio Veronese durante la diretta streaming dell" L’Ediola" condotta da Massimo Marini. La Signora Giuseppina De Fuoco ha dichiarato che la società Pisa Ovest “avrebbe negato L’ospitalità presso i propri impianti sportivi alla squadra di calcio del Popolare Cep “. Vorremmo ricordare alla signora De Fuoco che la società sportiva Pisa ovest Aurora Sporting 2000 che da oltre vent’anni opera come associazione sportiva su territori difficili come il Cep, Porta a Mare e Barbaricina, oltre a dare la possibilità a più di 300 ragazzi di praticare sport grazie al lavoro dei propri volontari, supporta in maniera importante realtà meno organizzare o con problemi logistici, collaborando anche in ambito sociale con croce rossa, Misericordia e pubblica assistenza.