Inaugurata la prima postazione DAE a Montaione

Ieri, 13 maggio, in occasione dell'Assemblea della Misericordia di Montaione, abbiamo inaugurato la prima postazione DAE.

L'inizio di un progetto ambizioso "defibrilla con noi", che prevede l'installazione di ulteriori DAE in tutto il territorio comunale.

Il primo defibrillatore pubblico è stato posizionato presso l'esterno della Farmacia Priamo, in memoria del farmacista Salvatore.

Un evento importante, presenti il Sindaco Paolo Pomponi, il Governatore Nicola Luongo e tante Persone del nostro piccolo e bellissimo borgo toscano.

La realizzazione di questo progetto prevede una sinergia ed una stretta collaborazione tra la Confraternita di Misericordia, il Comune di Montaione e tutta la cittadinanza, con una costante formazione all'utilizzo dei defibrillatori ed alle manovre di rianimazione.

Corsi BLSD LAICI, della durata di 5 ore, che periodicamente organizzeremo, perché ognuna ed ognuno di noi possa contribuire a salvare la Vita ad una Persona.

Grazie a tutte e a tutti per la partecipazione.

