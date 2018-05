Mercatino dell'artigianato, parola al Comune di Altopascio

"A breve incontreremo Confesercenti perché quello che è capitato ieri, domenica 13, non deve e non può ripetersi. Quando abbiamo organizzato delle iniziative, queste hanno funzionato. È quindi lontano dal nostro stile fare cose a metà o vedere che un progetto o una manifestazione in cui crediamo funzioni poco o male: non va bene. Questo è ciò che abbiamo detto a Confesercenti e soprattutto all’associazione che ha organizzato il mercatino - associazione che aveva già organizzato i banchi durante Halloween, iniziativa riuscita, oltre ad avere una serie di importanti attività e collaborazioni alle spalle che davano rassicurazioni. Valuteremo insieme con Confesercenti le nuove possibilità: per noi resta fermo l’obiettivo di valorizzare il paese, portare gente anche da fuori e avere un mercatino dell’artigianato di qualità.

In questo senso il nostro interesse e la nostra volontà sono sotto gli occhi di tutti: avevamo ricevuto richieste in questa direzione dai commercianti e le abbiamo condivise da subito, tant'é che ci siamo attivati per trovare soluzioni alternative: soluzioni che, come già spiegato anche ai commercianti, possono suggerire anche loro. Siamo quindi molto rammaricati, anzi proprio seccati, per ciò che è avvenuto domenica, però guardiamo avanti per ottenere il risultato migliore per il nostro paese."

Comune di Altopascio

