Il Palio di Fucecchio in diretta tv: nuovo accordo per la gara di domenica

Anche quest’anno il Palio delle Contrade di Fucecchio andrà in diretta televisiva. La trentottesima edizione sarà trasmessa in esclusiva dall’emittente Radio Siena TV.

Tutti gli appassionati del Palio che domenica 20 maggio non potranno essere nella Buca per assistere alle due batterie e alla finale, potranno seguire l’evento sul canale 90 del digitale terrestre. E lo potranno fare grazie ad una lunga diretta durante la quale sarà possibile seguire non solo le fasi salienti delle corse ma anche tutto il ciò che ruota intorno al Palio: i colori, le speranze e la passione che vivono i contradaioli fucecchiesi in quel giorno speciale.

Tutto questo sarà possibile grazie a due postazioni, una fissa e una mobile, guidate dall’esperta mano di Giancarlo Vettorato che anche quest’anno si occuperà della regia.

L’emittente senese, con tre inviati, avrà modo durante tutto il pomeriggio di mandare in onda approfondimenti e interviste, con le impressioni a caldo dei protagonisti, per trasmettere al meglio tutte le emozioni del Palio di Fucecchio.

Daniele Cei (assessore al Palio): “Il Cda dell’Associazione Palio ha raccolto le indicazioni dei 12 Presidenti delle Contrade che hanno caldeggiato la trasmissione della diretta tv. E quindi abbiamo accolto con piacere la proposta di Radio Siena Tv che opera su un bacino di pubblico dove gli appassionati di palii e di cavalli sono sicuramente in numero superiore. Ci aspettiamo per questo di superare il successo ottenuto lo scorso anno con l’esperimento fatto con TVL Pistoia.”

Elena Pianigiani (editore di RadioSienaTv): “La sinergia con il Palio delle Contrade di Fucecchio è nata recentemente grazie ad una nostra proposta. Trasmetteremo in esclusiva la giornata del 20 maggio a partire dalle ore 15, in diretta televisiva regionale. Il gruppo RadioSienaTv metterà inoltre a disposizione del Palio un'altra sua testata giornalistica, il sito internet, con il quale realizzerà la parallela diretta streaming. Siamo lieti che la nostra esperienza nel mondo dei palii abbia permesso la nascita di questa collaborazione con la realtà fucecchiese".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

