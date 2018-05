Palio di Fucecchio, ai box con gonews e 0571foto: dirette Facebook in vista del grande giorno

Nella settimana in cui ci si prepara al Palio di Fucecchio, in città c'è gran fermento. Le contrade sono in attesa di capire chi porterà a casa il cencio dopo la vittoria di Sant'Andrea nel 2017. Anche per quest'anno gonews.it ha deciso di coprire a 360° il Palio delle Contrade.

Sulla nostre pagine Facebook (gonews.it, gonews.it Cuoio e gonews.it Empoli) saranno attive delle dirette in video in collaborazione con 0571foto.com, portale che si occupa di comunicazione a Fucecchio e nei comuni limitrofi. Giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 maggio, tutti i giorni dalle 11, sarà possibile parlare live con gli esperti di Palio e rivolgere domande a proposito della gara di domenica 20.

Condurranno il giornalista Gianmarco Lotti e il direttore di gonews.it Elia Billero. I super ospiti invece saranno Alfredo Sabatini di 0571foto e Maurizio Ciampalini, ovvero due fucecchiesi doc e due istituzioni se si parla di Palio. Appuntamento a giovedì con la prima diretta, buon Palio a tutti.

