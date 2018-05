Pensieri di Bo', ritornano i campi estivi: ecco come si svolgeranno

Ritornano anche quest'anno i campi estivi artistici firmati Pensieri di Bo'.

I Campi Estivi Artistici sono rivolti ai bambini dai 5 agli 11 anni di età. Le attività si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte. Le attività sono divise in moduli di due settimane (10 giorni di attività).

1° MODULO - da Lunedì 11 Giugno a Venerdì 22 Giugno

2° MODULO - da Lunedì 25 Giugno a Venerdì 6 Luglio

3° MODULO - da Lunedì 9 Luglio a Venerdì 20 Luglio

4° MODULO - da Lunedì 23 Luglio a Venerdì 4 Agosto

5° MODULO - da Lunedì 3 Settembre a Venerdì 14 Settembre

Ogni modulo volgerà le attività su un tema diverso e si concluderà con una mostra dei lavori svolti durante il viaggio e una piccola messa in scena. Il contributo richiesto è di €90 a modulo (€70 a partire dal secondo componente della stessa famiglia) al contributo va aggiunto al momento dell'iscrizione €10 per la tessera associativa dei Pensieri di Bo' (12 mesi) €20 di assicurazione (12 mesi) validi per tutte le attività, estive ed invernali, del Teatro di Bo'. Le attività saranno tenute e coordinate da Franco Di Corcia jr, Mattia Pagni e Hamza Chagdani. info e prenotazioni 371 1272850 info@pensieridibo.it La Segreteria di Bo'

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte