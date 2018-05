A scuola di Sicurezza, quasi mille studenti in una due giorni formativa

Sabato 12 Maggio con la Giornata della Salute, Sicurezza ed Ambiente 2018 si è concluso il progetto Peer Safety Education 2018 dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih di Bientina, ideato dall’Istituto Italiano per la Sicurezza.

Protagonisti della giornata sono stati i Safety Tutor Junior, studenti di seconda media di Bientina e Buti, che hanno preso il “controllo” dei tre plessi scolastici per insegnare la Sicurezza a bambini e ragazzi della scuola materna, elementare e media. Un’iniziativa inserita anche all’interno del roadshow nazionale Italia Loves Sicurezza 2018, il cui scopo principale è quello di contribuire a cambiare il modo di comunicare salute e sicurezza nel nostro paese.

“Per garantire l’efficacia dei percorsi didattici i Safety Tutor hanno saputo adattare il linguaggio di comunicazione alle diverse fasce di età. Si è passati dal racconto animato di Ciccio Pasticcio e la Sicurezza a video e presentazioni, dai giochi alla musica rap, con un mix di creatività e passione che ha lasciato esterrefatti i docenti, gli organizzatori ed i genitori che hanno visitato i vari percorsi didattici” afferma Anna Eisinberg – Vicepresidente IIS.

Ad arricchire la manifestazione ci sono stati anche i volontari dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Pisa che hanno allestito il percorso POMPIEROPOLI coadiuvati dalla Pubblica Assistenza, nonché la Misericordia di Bientina che ha effettuato delle dimostrazioni di manovre salvavita.

La giornata si conclusa con il Pippo’s Safety Show: i due giovani artisti hanno saputo rivisitare il loro spettacolo comico inserendovi all’interno le tematiche della salute e sicurezza, catalizzando l’attenzione dell’intero pubblico.

Un ruolo di rilievo per la riuscita della giornata è stato ricoperto dagli studenti dell’ITIS di Pisa, che oltre ad allestire dei percorsi didattici sono stati i “formatori” dei Safety Tutor Junior di Bientina e Buti. Grazie al loro contributo il giorno precedente, venerdì 11 Maggio, la Peer Safety Education è stata protagonista anche a Porcari (LU) nell’ambito di Obiettivo Zero.

“L’Istituto Italiano per la Sicurezza ha avuto l’onore ed il piacere di lavorare al fianco della Fondazione Lazzareschi per l’organizzazione della 14° edizione di Obiettivo Zero, un prestigioso progetto sulla Sicurezza aziendale a cui è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, con il quale la Fondazione premia le aziende meritevoli del settore cartario” afferma Francesco Meduri – Presidente IIS.

Oltre ai laboratori didattici, nel contesto di Obiettivo Zero 2018 l’Istituto Italiano per la Sicurezza ha organizzato con Istituzioni ed Aziende la Tavola Rotonda: “Comunicare e Costruire la Cultura e l’Etica della Sicurezza” ed ha presentato il corto teatrale “A me NON succederà”, un racconto d’effetto, tratto da una storia vera, che mette in evidenza le conseguenze in cui si può incorrere se si è “amanti del rischio”.

L’Istituto Italiano per la Sicurezza ringrazia tutte le Istituzioni comunali e provinciali che hanno patrocinato l’iniziativa, INAIL Toscana per il partecipazione attiva e la Regione Toscana che, insieme a Saint Gobain, Termisol Termica, Palladio Group e Fondazione Lazzareschi hanno sostenuto queste iniziative.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa