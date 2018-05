Tchoukball: playoff di serie B 2017/18 il Gran finale

Sabato 5 e domenica 6 Maggio si sono disputati i playoff di serie B a Rovello.

8 squadre a contendersi i primi tre posti che garantirebbero un posto nel campionato d’èlite in Italia: la Serie A. Tra le top squadre della serie B spiccano le due empolesi, gli White Wallers e iBlue Wallers, che classificatesi rispettivamente primi e secondi, hanno affrontato nella prima giornata di playoff i quarti e i terzi classificati del girone nord di serie B.

I primi a fare il loro ingresso sul terreno di gioco sono stati i Blue Wallers che hanno incontrato nella prima partita i Solaro Shocks. Partita bellissima, ha rispettato i pronostici della vigilia, che vedevano entrambe le squadre capaci di poter conquistare la vittoria sugli avversari ed approdare così alle semifinali. La partita ha regalato la vittoria ai Blue wallers, che galvanizzati dalla spinta dei compagni sulle tribune e dalla loro sete di vittoria hanno concluso il match con il parziale di 62-60. Con una squadra di Empoli già qualificata per le semifinali, la vittoria degli White Wallers avrebbe garantito la certezza della qualificazione di una delle due squadre empolesi in serie A. Come dimostrato durante tutto l’anno, gli White Wallers sono entrati in campo con la determinazione giusta per surclassare Venegono Apache sul risultato di 66-37. Giornata da non dimenticare per i Wallers che hanno dato il massimo e ricevuto il massimo da questa prima parte dei playoff. La seconda giornata, decisiva per conoscere i tre promossi in A, è iniziata con la partita degli White Wallers con Rovello Legur. Grinta, concentrazione e sicurezza dei propri mezzi hanno portato gli Whitealla finalissima, grazie alla vittoria sudata fino all’ultimo con il risultato di 57-54. Seconda partita della giornata, disputata tra Blue Wallers e Solaro Sparks, ha portato la prima nota amara per le squadre empolesi. Infatti le speranze dei Blue Wallers di incontrare i compagni di squadra nella finalissima si sono infrante sul muro dei campioni del girone nord, i quali hanno concluso il match 61-46. I Blue Wallers hanno perso il primo treno per raggiungere la serie A, ma potranno raggiungere la meta battendo Rovello Legur nella finale, valente il terzo posto. Partita proibitiva per i ragazzi allenati da Francesco Desii, che nonostante la determinazione non hanno potuto nulla alla compattezza difensiva e alla ottima capacità di attacco degli avversari, che hanno concluso il match sul parziale di 67-46. Si ferma qua l’avventura dei Blue Wallers in una terra inesplorata per molti, che resterà comunque un’ottima esperienza da cui ripartire più carichi di prima e con la consapevolezza che si sono meritati di partecipare a questi playoff. Finalissima tra White Wallers e Solaro Sparks ha anticipato uno dei match che vedremo il prossimo anno in serie A. Nonostante entrambe le squadre siano già qualificate, la partita è stata senza esclusione di colpi, con entrambe le società che hanno dato il massimo per il titolo di miglior squadra di serie B. arriva alla fine dei playoff la prima sconfitta degli White Wallers per 50-48, che non rovina però tutto il lavoro fatto nel corso del campionato che risulterà fondamentale per affrontare al meglio il nuovo campionato che li aspetta.

Fonte: Ufficio Stampa

