Un 37enne dell'Empolese Valdelsa è stato trovato morto in casa dal padre, il quale era appena tornato a casa dopo un ricovero in ospedale. Il fatto è avvenuto il 9 maggio scorso e in seguito al rinvenimento il pm di turno ha disposto all'istituto di medicina legale per fare chiarezza su questa scomparsa improvvisa. Una volta rientrata la salma venerdì 11, sono stati disposti i funerali, in programma per domani.

