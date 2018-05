Tramvia 4, Fossi: "Firenze collegata con Campi Bisenzio, un fatto concreto"

“Oggi è stato confermato che la linea 4 della tramvia che collega Firenze con Campi Bisenzio è un fatto più che concreto.” Così il sindaco di Campi Emiliano Fossi a margine della conferenza stampa sulla tranvia a Firenze alla presenza di Corina Cretu, commissaria europea alla politica di coesione, del sindaco di Firenze Dario Nardella, del presidente della Regione Enrico Rossi e del viceministro alla infrastrutture Riccardo Nencini.

“È importante che sia stata presa una decisione ufficiale perché testimonia che il passo avanti fatto oggi non consente più ripensamenti. Da oggi la tramvia non riguarda poi solo la mobilità del capoluogo ma di tutta l'area Fiorentina e della Piana di cui Campi è snodo fondamentale. Da ora infatti - spiega Fossi - abbiamo la certezza dei finanziamenti e della ricerca di nuovi fondi da parte di tutti i soggetti interessati: Città metropolitana, Regione, Governo e Commissione Europea”.

Fossi non è neppure preoccupato che un nuovo Governo possa cambiare idea. “Gli impegni sono scritti nero su bianco - dice il sindaco - e non credo che ci possa essere qualcuno che possa bloccare l'iter. Se poi c'è chi pensa che sia possibile rimangiarsi la parola data si renderà conto che non lo farà contro una forza politica, magari avversa, ma contro un'intera comunità. Non credo convenga a nessuno mettersi contro una comunità che va da Firenze fino a Campi. Campi del resto - conclude il sindaco - ha la funzione di essere il collante centrale di tutte le diverse realtà della Piana. È la bussola con cui abbiamo impostato il lavoro di questi 5 anni ed è quello che abbiamo intenzione di continuare a svolgere anche nella prossima legislatura”.

Fonte: Ufficio Stampa

