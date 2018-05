Agircoltura e digital economy, due giorni di lavori a Alberese e Firenze

Agricoltura e digital economy saranno i temi al centro dell'evento che si terrà il 16 e 17 maggio a Firenze ed Alberese.

L'obiettivo principale di questo evento è fornire alle PMI soluzioni su come superare le barriere di accesso al mercato nella fotonica. Sono organizzati incontri business to business precostituiti, al fine di stimolare e rafforzare le collaborazioni lungo la catena del valore, con utenti finali e integratori, promuovendo la collaborazione tra i diversi stakeholder, a livello regionale, nazionale ed europeo grazie alla partecipazione di soggetti come Watify, Nereus e EEN.

Il primo appuntamento con la due giorni di lavori, organizzato dall'Istituto di Fisica applicata del CNR di Firenze, si svolgerà nella Villa Fabbricotti del capoluogo toscano, mentre la seconda nella Tenuta di Alberese, azienda dimostrativa di Terre Regionali Toscane – Regione Toscana.

Un gruppo di esperti internazionali presenterà diversi argomenti: questioni etiche in progetti di ricerca riguardanti cibo e ambiente; tendenze attuali e future degli investimenti in innovazione; problemi di proprietà intellettuale; condividere le risorse genetiche; l'importanza della fotonica e della tecnologia in AgriFood; come preparare una buona presentazione agli investitori. In una sessione dinamica i partecipanti saranno in grado di chiedere direttamente agli esperti una potenziale soluzione ai loro problemi.

L'evento è organizzato in collaborazione con la Regione Toscana, leader della piattaforma S3 di agricoltura di precisione.

Per la registrazione e la prenotazione degli incontri B2B, EPRISE del Watify Tuscany.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze